亞太電信14日宣布攜手經濟部中小企業處、國內外單位與新創團隊，共同舉辦「亞太電信5G創育加速器計畫」第二期獲選新創團隊開訓典禮，18支新創生力軍一字排開，展現5G通訊技術創新應用，共創5G新商機。

台灣5G預計今年下半年正式商轉，亞太電信發展5G決心不變，尤其在扶植國內外新創團隊不遺餘力，並強調未來將持續擘劃5G智慧生活藍圖。

18支新創團隊分別來自台灣、新加坡、泰國、日本與加拿大等國，展示5G通訊創新應用服務解決方案。

亞太電信表示，第二期「5G創育加速器計畫」原定目標招募15組，歷經逾三個月的激烈選拔，破例增選出18支頂尖團隊，未來亞太電信將挹注更多資源，投入智慧製造、智慧醫療、智慧農業、智慧交通、智慧零售、智慧娛樂等6大垂直應用場域，探索更多的5G創新應用服務。

18支新創團隊中，醫療保健服務團隊「奇翼醫電」，透過智慧穿戴裝置以及APP，偵測使用者的心律與呼吸狀況，未來將加入發燒、咳嗽等偵測模組，即時串連至整合醫療端、政府端、產業端的雲端平台，藉由AI人工智慧及醫師判讀結果，及時發現風險因子，達到預測疾病之目標，在目前全球面臨新冠肺炎嚴峻考驗下，特別受到矚目。亞太電表示，未來透過該服務，當感染人數急遽增加、醫療資源卻有限之下，即可提早知道病情變化，並進行遠端即時評估，除防堵疫情缺口外，更能讓醫療資源效益最大化。

另外，看準斜槓世代為了增加收入的潛在商機，「虎臂機器人」整合AI人工智慧和機器手臂，導入專業咖啡師知識，沖泡出完美比例的咖啡，目前已在台北開設5家無人門市。

「麒趣科技」打造爪爪星球管理平台，將傳統娃娃機連網結合雲端，利用數據及影像蒐集，打造資訊圖表化管理平台，即時提供資訊給娃娃機台主，讓營運更加透明簡單，更能降低投資成本。現場同時展出無人機、AI智慧空品檢測、物聯網呼叫鈴等豐富智慧應用。

亞太電信表示，未來新創團隊導入亞太電信5G網路技術後，更能加速拓展市場，完善商業模式，逐步壯大規模。

4G改變生活、5G改變社會，未來創新應用將結合高頻寬（eMBB）、低延遲（URLLC）與大連結（mMTC）5G通訊技術特性，勢必影響全球產業，並且顛覆日常生活的行為模式。亞太電信5G加速器透過母雞帶小雞方式，整合電信服務、NB-IoT網路、及率先全台第一個通過NCC驗證的5G實驗網等豐沛資源，協助引導深具市場潛力的新創團隊，鏈結國際及跨領域平台合作，催化新創產業投資及衍生商機，躍上國際市場，打造5G國際生態鏈。

「亞太電信5G創育加速器計畫」從2018年啟動，持續挖掘國內外極具潛力的新創團隊，向國際展現台灣新創能量，第二期計畫於去年第四季展開，除揭示5G加速器全新LOGO品牌識別，更前往芬蘭Slush、泰國True Digital Park等國際新創大展、新創中心，挖掘海外潛力團隊。

亞太電信在扶植新創團隊方面，提供各項資源協助，包括台北與東南亞JustCo創育空間、國際級訓練課程、國際媒體曝光、國內外參展機會，以及投資人媒合方案等各面向鏈結國際性資源，未來將持續透過跨領域合作，攜手更多合作夥伴，積極壯大5G生態圈，共創政府、企業及新創三贏局面。

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