情人節基隆醫院致贈巧克力及卡片，鼓勵疑似個案病患。（許家寧翻攝）

基隆醫院院長林慶豐與醫護團隊至病房外，為疑似個案病人加油打氣。（許家寧翻攝）

鑽石公主號新冠疫情肆虐，基隆1名曾接觸郵輪旅客民眾，日前出現呼吸道症狀，懷疑罹病至基隆醫院檢查採樣，幸採驗結果為陰性，觀察無異狀後，近期即可辦理出院，適逢西洋情人節，院長林慶豐帶領醫療團隊治病房外加油打氣，讓病人備感窩心。

新型冠狀病毒（2019-nCoV）延燒，衛福部立基隆醫院指出，院內收治的第10位疑似個案，因1月31日有長時間接觸到鑽石公主號遊輪旅客，後續有呼吸道症狀主動到醫院就醫檢查，目前採檢報告為陰性，再觀察一段時間即可辦理出院。

2月14日適逢情人節，林慶豐帶領護理科及社工室團隊至病房，鼓勵病患一切都會順順利利、平平安安，還送上精神科職能學員親手製作的巧克力及卡片，最後率醫護同仁合唱「感恩的心」一起祝福病人早日康復、平安出院。

「基隆醫院是大家健康的守護神」林慶豐表示，目前在院方照護及檢測下都沒有確診病例發生，醫院除了在大門裝置2座紅外線體溫檢測儀，醫療團隊也提供最好的醫療，請民眾放心就醫，也呼籲民眾勤洗手，進入醫療院所務必佩戴口罩。

衛生局長吳澤誠表示，截至昨天累計通報，本市採驗的疑似案例有30例，其中29例陰性排除，1例一採為陰性，等待二採結果中，另外居家隔離有59人，含括1月31日曾與公主號下船者接觸的2名觀光巴士、52名計程車司機，身體狀況皆穩定，周六清晨可解除隔離。

(中時 )