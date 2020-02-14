台灣中油林園廠製程（M33及M34）開始歲修，進行停爐吹驅排空作業，過程中，因操作不順，導致氣體流量壓力不穩定，將製程內氣體排放至燃燒塔燃燒，高雄環保局14日表示，中油林園廠1年內累犯4次，至少將開罰80萬元以上。

高雄環保局環境稽查科長林燦銘14日表示，中油林園廠違反空氣污染防制法第32條規定，根據規定，可裁罰金額從10萬元到500萬元不等，由於包括14日告發的這次，中油林園廠在1年內已經連續4次被告發，因此，此次將予罰款至少80萬元。

林燦銘指出，中油林園廠製程（M33及M34），也就是輕油裂解製程、以及石油石化製程，從2月13日開始，到4月14日進行歲修工程，因此，進行停爐吹驅排空作業，過程中，因操作不順，導致氣體流量壓力不穩定，將製程內氣體排放至燃燒塔燃燒。

他說，高雄環保局13日上午10時，接獲中油林園廠準備歲修吹驅作業通知，立即派環保局駐工業區稽查人員，進行周邊蹲點作業、以及進廠了解操作情況，監控中油林園廠排燒及污染情形，除了要求該廠調整流量，降低燃燒塔使用所造成的聲響，並需避免排放黑煙的可能。

林燦銘表示，環保局駐工業區稽查人員持續監控至14日下午13時30分左右，發現中油燃燒塔，除了火光外，開始產生黑煙，立即入廠查核，發現該廠因人為操作不當，導致廢氣流量過大，造成燃燒塔燃燒不完全排放黑煙，現場依違反空氣污染防制法第32條告發。

(工商 )