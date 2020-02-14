年節剛過，不免大魚大肉一番，年後保養和維持健康等字眼，往往是開工後同事間的熱門話題，吃式養身風潮近年日益盛行，尤其水果類的天然養身方式更是受到大家的喜愛，演藝圈不少女星也曾直播分享吃式保養的健康效果。

年後保養等保健議題，成了同事間開工後的熱門討論。（台灣好田提供）

有著綠寶石稱號的台灣香檬，含有川陳皮素、橘皮素、辛弗林等健康成份，受到台灣人及國際的關注，演藝圈女星們也不例外，健康的效果連藝人六月也曾開直播與網友大方分享，營養專家指出，台灣香檬含有豐富的植化素以及多種維生素成分，對養顏美容非常有助益，促進新陳代謝。

然而，隨著台灣香檬的爆紅，長期推廣在地農作的「台灣好田」香檬原汁就成為炙手可熱的產品，根據健康研究報告指出，柑橘類內含可幫助維持消化道機能的成分，能有效調整體質。香檬水因為調製簡單，以1(水):30(原汁)的比例沖泡即可，非常便利，獲得演藝圈女星的喜愛。

台灣好田將香檬開發出10餘種的周邊產品，致力研發原汁原味所帶來可觀的成果，為了延續品牌在地化文化、發揚台灣人付出的精神，「台灣好田」近期更與大甲鎮瀾宮聯名，期望台灣好田與鎮瀾宮大甲媽祖的合作擦出新的火花，讓國際看見原汁原味的「台灣精神」，有喝有保佑。

台灣好田與大甲大甲鎮瀾宮聯手合作，讓國際看見台灣的原汁原味。（台灣好田提供）

(中時 )