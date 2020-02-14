新加坡總理李顯龍今天到樟宜機場探訪機場員工時，表示新冠肺炎疫情恐比2003年SARS時期嚴重，經濟衝擊更會持續好幾季，不排除新加坡會經濟衰退，政府下周將於預算案中公布對受疫情影響行業的援助措施。

李顯龍向機場商家了解情況，商家指機場人潮大減打擊生意，李顯龍坦言未知疫情會持續多久，大家已進入艱難時期。他表示，現今區域經濟更緊密地連接，中國的影響力也擴大，疫情或造成經濟衰退，衝擊更會持續好幾季。

對於部分國家向新加坡發旅遊警示，李顯龍認為可以理解，但希望其他國家明白，新加坡申報的病例數目較高，是因為政府很努力確認和辨識患者。因此，他呼籲各國作出科學判斷，而非反射性的反應。新加坡已就疫情發展與馬來西亞成立聯合工作小組，東協各國亦將發聲明，宣布交換信息及跨境聯絡機制。

李顯龍也趁情人節，親手寫了一張向醫護人員致謝的卡片，並上傳網路。他寫道：「謝謝你們日以繼夜地照顧病人，特別是於新冠肺炎爆發時。你們無微不至的照顧和對工作的投入，讓一切變得不同。我們也會給你們全力的支持，情人節快樂！」

(中時 )