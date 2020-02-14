新冠肺炎疫情持續擴大，台北市副市長黃珊珊14日召開疫情小組第8次應變會議，模擬北市社區如發生感染，流行疫情指揮中心情境，並公布3名居家檢疫失聯者姓名，分別為陳寶珠、張君諾和張龍華，入境時填寫的在台聯絡地址皆為台北市萬華區武昌街，經警方協尋後仍未有下落，因行為惡意市府請示中央後，公布失聯者姓名。

黃珊珊提到，居家檢疫者如有就醫需求如跌倒或受傷，是否要派救護車或如何送醫，也是目前需要解決的方案，會再與中央協調，未來會考慮和計程車隊合作成立防疫計程車隊，因考慮到如用救護車資源怕被浪費；另外，也因3名居家檢疫者失聯，經中央同意後公布姓名，盼全國能一同協尋。

產發局長林崇傑指出，會議中討論到商圈紓困振興方案，針對企業融資降息和補貼利息，目前也已和台北富邦銀行確認，未來針對原核貸戶有6個月的寬限期，並新增檢疫貸款來因應企業需求，中央確定後會再公布在網站，而疫情讓民眾不敢出門，會輔導實體店面使用網路平台導客，並邀請網路新創業者來支持店家行銷，而疫情緩解後也會幫助協會和商圈做活動。

財政局長林家蓁則指出，遊覽車業、客運業等相關產業，在牌照稅上會補助50％，會由中央全額補貼，稅捐處配合作業，北市目前則提出稅捐分期方案，預計3月初開始施行，民眾只要受到疫情影響都可以申請；另外，租金優惠則比較SARS的方案，核定後會盡快宣布，未來疫情穩定後，也會搭配產業局活絡商機，鼓勵團體辦活動，只要使用到市府場館都會減免使用費。

(中時 )