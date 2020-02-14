大甲日南火車站設置「愛戀三部曲」，適合安排一趟輕旅程，暢遊繽紛光廊。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

二月十四日西洋情人節，台中市政府觀光旅遊局特別推出「台灣燈會限定企劃」，除了副展區打卡換好禮，更有雪人應景光雕秀；全市山、海、屯、都各區也都因應情人節，布置不同的情人節裝置藝術，不僅成為情侶約會必遊景點，也適合攜家帶眷出遊，歡迎情侶來台中賞燈，為愛情加分。

觀旅局長林筱淇指出，台灣燈會文心森林公園副展區情人光廊前，自今日起至16日連續3天晚上6時至8時，與情人節光廊合照，並打卡公開分享，以及Tag「＃2020台灣燈會＃璀璨台中＃文心森林公園＃情人節快樂」，就可獲限量愛心棉花糖1串，送完為止。

位於屯區的大里運動公園則設有幸福拱門意象，還有幸福鐘可敲響，白天或晚上各有特色；民眾賞燈之餘，可到周邊體驗當地的景觀特色與歷史文化，大里區DaliArt藝術廣場及剛獲「金館獎」的纖維工藝博物館等。

山城區的潭雅神綠園道社南站設有「丸丸貓」的大型背板及愛心造型燈飾、海線區的清水港區藝術中心設「彩虹銀河」及「光之羽翼」，大甲日南火車站設置「愛戀三部曲」，無論單身或情侶都非常適合安排一趟輕旅程，暢遊繽紛光廊。

(中時 )