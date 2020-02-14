和粉絲及主持人親密互動。盧禕祺攝

和粉絲及主持人親密互動。盧禕祺攝

許光漢和粉絲打招呼。盧禕祺攝

有保全人員在旁。盧禕祺攝

保全人員開道。盧禕祺攝

粉絲有秩序排隊。盧禕祺攝

粉絲及媒體擠爆活動現場。盧禕祺攝

許光漢因中視、衛視中文台戲劇《想見你》人氣水漲船高，他劇中分飾兩角，深情角色圈不少粉。他今（14日）在台北信義區擔任香氛品牌一日店長，今天不是週末假日，現場的「許太太」仍滿坑滿谷，粉絲不畏群聚可能引起的感染，貼門、貼牆捕捉偶像風采，還有粉絲說「他的聲音好酥」。

現場差點引起暴動，多靠保全人員維持秩序，百貨公司門外也有粉絲有秩序的排好隊伍準備和他簽名拍照，近300人零死角的群聚畫面，完全不輸搶口罩人潮，人氣之高可見一斑。

許光漢的左臉頰貼著OK繃，他說因為每天大概只睡4小時，睡不好、壓力大造成免疫力下降，臉上過敏有傷口，所以貼著避免感染。問他壓力來源，他提到其實工作都有新計劃，也沒有特別原因的壓力，可能前陣子忙工作，加上之前有定期運動，最近都在家，身體突然休息停下來所以有些變化，有看醫生？他說還沒有到看醫生程度。

他被封為「國民男友」，對此，他靦腆害羞：「來到現場有點嚇到，謝謝大家的愛戴，也不敢當，這是很大稱號。」情人節一個人過會孤單？他回「不會，其實也習慣一陣子了」。他不是會特別準備驚喜或在節日送禮的人，「平時看到有適合對方的禮物就會送」。被問之前約會對象還有聯絡？他說：「大家就是朋友，寫出來覺得對不起人家，我有跟對方說對不起。」

因戲暴紅，他現在出門也感受到人氣，被認出來的機會變多，但不會特別偽裝自己，通常會戴帽子和口罩，「其實最近在消化這些東西，還是謝謝大家喜歡」。有遇過狂粉？他認真回「目前粉絲都守規矩」，有粉絲會偷拍？「有時候會看到（偷拍），只要不太誇張，我都還好」，他因為左臉過敏狀況不好，出門遇到粉絲要求拍照會接受？他笑回「那我就會說只拍右臉可以嗎」。

(中時 )