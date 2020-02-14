現代情侶同居購屋相當常見，詢問度也逐年增高，然而在愛情沖昏頭之下衍生問題也多，甚至為展現愛意只將房屋登記在1人名下，全國不動產董事長葉春智指出，實際上確實有許多情侶買房後雙方撕破臉鬧上法院的例子，由於台灣不動產物權採登記主義，建議小倆口合資購屋一定要採取「共同登記」，若只登記在其中一人名下，即便房屋由雙方共同出資負擔，若哪日擅自賣屋也不需要經過對方同意即可處分其不動產，因此應依照出資比例決定雙方所擁有的所有權成數。

情侶共同購屋最容易發生分手後，一方想售屋而另一方不願意的情況，全國不動產特約律師林明正建議，情侶合資購屋應約明出資比例，並要求地政士在建物及土地所有人登記時載明持分比例，白紙黑字載明清楚，未來售屋則必須經過全部的共同持有人同意。另外，還要注意《土地法》第34條之1規定，若不動產所有權超過2/3之人則有權利自行處分其不動產，因此情侶合資購屋應避免一方持有權利範圍超過2/3，以免產生未經對方同意擅自賣屋的糾紛。

全國不動產特約律師林明正指出，除了「共同登記」，也有情侶選擇「借名登記」，不過要注意由於登記者為產權擁有者，仍有其風險，可另外再申請「抵押權設定」或「預告登記」，「抵押權設定」為將不動產設定抵押權給真正權利人作為擔保，不過須再繳納房屋總價的千分之一作為行政規費給地政事務所，成本並不低；「預告登記」則為限制所有權，必須要經過對方同意才能售屋，可向地政機關申請，不用負擔行政規費。

至於房屋貸款問題，由於多數銀行不接受「共同貸款」，只能接受一方出面當債務人，全國不動產總經理藍怡婷建議，可由經濟條件較佳的一方作為借款人，另一方作為連帶保證人，共同承擔貸款責任。不僅如此，買房除了房屋價款之外，還有稅負、水電費、管理費等雜項支出，情侶雙方應另外簽訂私約載明彼此應該負擔的款項，並保留帳單等相關收據，日後感情生變產生糾紛才有依據可循。

(時報資訊)