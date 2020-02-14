行政院副院長陳其邁今（14）日訪視基層診所及衛服部台北醫院，關切新冠肺炎醫護人員防疫整備情況。陳其邁表示，政府以科技工具運用健保大數據資料庫，推動科技防疫防制新冠肺炎疫情，可更有效防堵疫情。

陳其邁指出，新冠肺炎輕症多、傳染力強，無法像SARS做發燒篩檢，旅遊史、職業史、接觸史及群聚史（TOCC）是重要客觀且具體的指標，行政院要求健保卡鏈結移民署及健保署資料，有效讓第一線醫護人員掌握民眾面對疫情風險。

其次，新冠肺炎臨床發病病程長，由輕症慢慢到重症，對基層醫療的負擔相對較重，醫護人員特別辛苦。陳其邁特別感謝醫療同仁替國人守住健康最重要防線，不僅診治病人、做好傳染病人的控制，並不定期整備醫療資源守護台灣。

陳其邁表示，運用健保大數據資料庫、結合內政部移民署及疾管署，健保署1天即完成由武漢、湖北、中港澳入台名單與健保卡就醫資料的逐日勾稽，藉由建構健保卡的「即時警示」資訊，讓第一線醫師看診時能得知民眾過往中國大陸旅遊史，協助更能有效防堵疫情。

陳其邁強調，防疫是「我為人人，人人為我」，被隔離者雖然有諸多不便，但居家隔離可讓社區防疫更安心、放心。防疫工作像抓漏，要補完全部漏洞、做到滴水不漏相當艱鉅。他感謝台灣民眾配合政府防疫措施，從口罩政策、居家隔離到醫院就診狀況都非常順利。

(時報資訊)