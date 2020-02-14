日本境內14日又添東京2例、沖繩1例、和歌山1例共4人確診感染新冠肺炎。13日也一口氣確診4個感染病例，其中千葉縣20多歲男性完全無法確定感染源。專家指出，日本新冠肺炎疫情進入疑似社區感染的新階段。

13日的確診病例經過1夜的調查有了新的說法。千葉縣20多歲男性發病前兩周沒出過國，2月2日發燒後症狀一直沒改善，3日、6日、10日3度轉診住院後，13日終於確診。千葉縣表示，這名年輕男性是上班族，和家人共4人一起生活，目前無法明確鎖定感染源。

和歌山縣「濟生會有田醫院」的50多歲男性外科醫師1月31日發燒、有倦怠感，3至5日吃了退燒藥後照常上班，8日做了CT檢查發現有肺炎症狀，10日住院，13日確診，他為一般醫護人員感染的首例。

醫師的1名同事和3名患者共4人也出現肺炎症狀，1名患者確認為陰性，另1名70多歲務農的男性患者14日確診感染。

這名70多歲患者2月1日有嘔吐等感冒現象而上診所看病，由於病情沒好轉3日又去同1家診所，6日才住進濟生會有田醫院，13日再度轉院後，14日確診。由於本人已陷入重症，目前裝人工呼吸器無法說話，所以無法確認他最近是否曾赴大陸和曾接觸過的人。

和歌山縣知事仁坂吉伸14日在記者會上表示，這名患者住院時感染的醫師並不在院內，因此兩人沒有接觸過，應該不是院內感染，可能住院前已感染。另外兩名與染病醫師接觸過的1名同事和1名患者因症狀輕，目前在家療養，還在等待病毒檢查的結果。

「濟生會有田醫院」大門14日貼出暫停看診的公告，同時將針對醫護人員、病患做病毒篩檢，院方呼籲最近1個月曾赴醫院看診的病患，儘速回醫院接受病毒檢查。

東京隅田川上的屋形船。日本人喜歡在屋形船上賞花、辦宴會。(達志影像)

東京的70多歲計程車司機13日確診感染，他的岳母住在神奈川縣的80多歲13日死亡後也確診。東京都14日已鎖定司機的感染途徑，應是1月18日偕同妻子參加了在屋形船上舉辦的新年會，船上有武漢出身的工作人員。

這名計程車司機1月29日發燒，2月6日住院，13日確診。他表示，出現症狀前的2周內沒有接過外國人，也沒去過羽田機場。調查中發現，他曾上屋形船參加新年會，船上有88名日本人，還有武漢出身的工作人員。

東京都14日將對參加新年會的人及家屬做病毒篩檢後公布新增兩個病例，其1是屋形船的工作人員，另1名是計程車工會分部的工作人員。

司機的岳母13日已經死亡，成為日本境內因新冠肺炎死亡的首例。她於1月22日發燒，感覺全身無力，28日上醫院，2月1日被診斷患肺炎後住院治療，但呼吸狀態持續惡化，6日轉院，12日做病毒檢查，13日死亡後才確診為陽性。她最近沒出國，與女兒、女婿並沒有住在一起，感染途徑還在調查中。

日本專家指出，兩人發病時期不同並不代表沒有交相感染的可能性，每個人因體質不同會有的發病早晚的差異，也有可能是計程車司機先感染但沒有發病。

鑽石公主號郵輪曾停靠的沖繩縣14日也傳出，載過船上遊客的女計程車司機確診感染。

日本過去做病毒檢查的標準是，發燒達37.5度以上者、發病前2周曾赴湖北省者，以及曾與去過湖北武漢的人接觸者，所以13、14日出現的確診病診中，很多是發病很久後才做病毒篩檢，使日本的病毒篩檢標準招致質疑。

日本傳染病學會成員、東京齒科大學教授寺嶋毅表示，日本境內傳染可能已到了新的階段，醫療相關人員也要改變過去的思維，不要限定聽到有武漢、湖北等相關字樣才提高警覺，有出現肺炎症狀就要懷疑是否感染新冠肺炎。但他也提醒一般民眾，目前並非新冠肺炎的致死率提高，所以請大家以平常心來因應，不要過度緊張。

(中時電子報)