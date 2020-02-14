前「女F4」成員劉樂妍多年來生活、事業重心都在中國大陸，經常發表挺中言論，也不時批評家鄉台灣，被封為「女版黃安」，而早先已透露有凍卵的她，今對民進黨政府發飆，質問何以支持同婚、卻不開放單身未婚女子用自己的卵子做試管嬰兒？沒想到發文被抓到亮點，遭各種酸嗆。

劉樂妍今天(2/14)在臉書po文，大吐對民進黨政府的不滿，想問為何同性戀都能開放結婚，單身女子卻不能拿自己的卵子孕育下一代，「重點那個卵子她自己的，她自己花錢存的，憑什麼沒結婚。就沒有使用權呢？」。

她就此事追討公道，希望得到解釋「為何規定如此雙標？」，甚至砲轟：「支持如此違反人倫的同性戀結婚，卻逼想當媽媽的單身女人必須假結婚才能當媽媽？」，結果反招批評，說她一下支持同婚，一下說同性戀違反人倫，「根本是兩個議題，哪來的雙重標準？」，反問她何不在中國大陸做試管嬰兒「妳是看不起祖國人工生殖水準嗎？」。

(中時電子報)