疫情在大陸擴散後，也出現口罩奇缺的現象，一名15歲少年隻身從印尼背回1.5萬隻口罩的事跡近日在網上瘋傳。這名從上海到印尼旅遊的少年趙珺延，在無人願意「冒險」的情況下，主動放棄旅遊，隻身一人帶著5個沉重行李箱，從印尼背回大量口罩返回大陸，網民們交相稱讚「英雄出少年」。

《澎湃新聞》報導，這名仍就讀於上海民辦新黃浦實驗學校的學生趙珺延的行為受到教師、同學、親友及網友們紛紛的讚賞，稱其為「學習的榜樣」。而他與家人在受訪時表示，「國家有難，匹夫有責！我們這次只是做了普通中國人應該做的事。」

趙珺延與舅舅努力地將口罩塞在5個大型行李箱裡，並運回家鄉溫州蒼南捐贈給當地醫院。（圖／澎湃新聞）

報導說，趙珺延因1月份放寒假，受在印尼雅加達工作舅舅游和洲邀請前往度假。大陸疫情擴大消息傳出後，游和洲放下原本的外貿生意，第一時間組織員工以最快的速度緊急搜集蘇門答臘島、爪哇島、蘇拉威西島、加里曼丹島等島內的醫用口罩，兩天收購了2萬多隻口罩，準備捐給家鄉的溫州市蒼南縣人民醫院。

但正當準備將收購的口罩運回大陸時，發現運費極昂貴，當地人建議最好是坐飛機帶回大陸，但大陸此時疫情形勢嚴峻，當地無人願意擔此重任。趙珺延為此主動請纓，計劃獨自搭飛機將口罩運回大陸。不料在更改機票時遇上印尼將關閉所有往返大陸航班，家人緊急搶到最後一個航班的機票後，才用5個大型行李箱盡力塞滿了1.5萬隻口罩，十分辛苦地搬運到機場，運回大陸後請溫州當地的快遞運到醫院。

報導說，趙珺延是該校八班班長，平時品學兼優並樂於助人，同學們對他的勇敢行為也都認為是意料之中的事。15歲上海少年上演了一齣「千里走單騎」，其勇氣與擔當也成為學校進行責任教育的素材。趙珺延表示：「我已經是中學生了，我是中國人，這個困難時刻，盡我所能為國家出力，為家鄉做點事，義不容辭。」

(中時電子報)