新冠肺炎疫情持續發燒，義守大學許多來自港、澳等外籍學生們提早返校接受居家檢疫，因暫時無法與朋友相聚，校長陳振遠14日情人節，特別率領主管到學生檢疫住宿區致贈金莎巧克力和小卡片，感謝大家共度非常時期。

校長陳振遠更委請多名主管，致贈巧克力花束給大社、大樹區長與村里幹事及大社、大樹衛生所所長、護理同仁、仁武分局長、員警等，感謝他們共同協助對學生的關懷；義大校方也動員導師與學輔人員關懷學生，提供心靈上的支持與撫慰。

此次受到新冠肺炎疫情延燒影響，義守大學不少學生未能及時返校就讀，但仍有不少港、澳生與需在港澳轉機的外籍生趕在最後一刻回到台灣，入住宿舍進行居家檢疫。

校長陳振遠對提前返校接受居家檢疫的同學表示深深謝意，感恩大家願意犧牲自己的自由，換來全體更大的健康，因此動員學校學務處、總務處及秘書處等各單位，在情人節當天，透過致贈暖心小物，希望讓檢疫中的同學也能感受到關懷之情。

義守大學表示，至於無法入境的學生，義大也提供「安心就學方案」，並公布在學校官網首頁上，針對無法來台的境外生，義大將開放多樣線上課程供同學修習，並給予學雜費彈性減免，期能讓學生安心、家長放心。

(中時 )