新冠肺炎疫情未歇，竟傳出有人向醫生要「沒得到新冠肺炎」的診斷書，前民進立委林靜儀醫師在臉書喊話，別去醫院叫醫師開奇怪的診斷書！而陳時中也對此回應，篩檢都有既定流程，呼籲民眾別浪費醫療資源。

今早林靜儀醫師在臉書上貼文分享，有學校要求發燒的學生需要請醫師開例「沒得流感、新冠肺炎」的診斷書才能上學，也有公司要求相同的事情，但做這些檢測都要跑RT-PCR以及做斷層掃描確診，而且叫沒病的人跑去醫院，反而會增加感染的風險。

因此林靜儀痛批，這些學校和雇主這麼做根本是百害而無一利，若是擔心學生、員工屬於需要居家隔離、檢疫者，可提供友善的上班、上課替代方案，比起要沒有暴露風險的人提供「沒病診斷書」有用的多。

對此，陳時中也中央疫情指揮中心例行記者會上表示，新冠肺炎的採檢有一定的量能，也有一定的SOP，且沒經過完全的採檢，就很難完全排除罹患新冠肺炎的可能性，因此呼籲民眾，不要浪費醫療資源，要求醫師開立診斷書。

(中時電子報)