超狂台商帶2千片口罩出境 創我國史上最多 17:292020/02/14 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新冠肺炎疫情延燒，口罩成為必需品，海關2月13日攔下一名台商攜帶2,209片口罩出境，創下我國史上最大宗的口罩闖關案例。(圖/中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署指出，2月13日台北關有一名台商攜帶2,209片口罩出境，打算夾帶口罩、飛去上海，所幸遭海關攔下，扣除掉自用的250片額度後，剩下的1,959片全數沒入，同時也創下我國史上最大宗的口罩闖關案例。 官員表示，我國海關最近夾帶口罩闖關的多為漁船、貨櫃，旅客超帶口罩情況已大幅減少，自今年1月29日至2月13日，海關已查扣148,733片口罩，其中有126,973片為郵包、快遞方式欲強渡關山出口，但逃不過X光機的掃瞄，被海關全數攔截、沒入。 (工商 ) #口罩 #海關 #國史 #夾帶 #全數 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》從供給、需求、分配看口罩之亂 04:102020/02/10 財經要聞 勞安所稱乾熱紫外線 滅菌最佳 04:102020/02/10 生活新聞 未戴口罩遭驅離 宜文化局惹議 04:102020/02/11 地方新聞 智慧城市頂尖論壇 國外會員改線上參與 04:102020/02/11 地方新聞 口罩暖流發酵 台中2消防分隊獲贈600口罩 09:432020/02/11 生活 7天2片不夠用 手作口罩布套讓醫用口罩延壽 16:222020/02/11 生活 手作口罩布套 台中民眾瘋搶 01:042020/02/12 地方新聞 口罩忽略這點等於沒戴 日：病菌穿透率100％ 11:192020/02/12 生活 全球搶口罩 前藍委驚爆「這裡」還有剩？ 10:562020/02/12 政治 醫師籲防疫戴口罩「要有5觀念」 16:052020/02/12 生活 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 - 財經 - 工商 三星記憶體賺翻了 今年將展開大併購 - 財經 高市占成毒藥！ 華為遇疫情狠摔...竟是少了關鍵點 - 財經 獨家》勁爆！在台30年 保德信人壽將出售 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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