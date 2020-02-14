財政部關務署指出，2月13日台北關有一名台商攜帶2,209片口罩出境，打算夾帶口罩、飛去上海，所幸遭海關攔下，扣除掉自用的250片額度後，剩下的1,959片全數沒入，同時也創下我國史上最大宗的口罩闖關案例。

官員表示，我國海關最近夾帶口罩闖關的多為漁船、貨櫃，旅客超帶口罩情況已大幅減少，自今年1月29日至2月13日，海關已查扣148,733片口罩，其中有126,973片為郵包、快遞方式欲強渡關山出口，但逃不過X光機的掃瞄，被海關全數攔截、沒入。

(工商 )