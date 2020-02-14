中央流行疫情指揮中心今（14）日表示，由於大陸河南及浙江的新冠肺炎病例均超過千例，且當地已出現不易控制之社區傳播，其中浙江病例已轉為本地病例為主，河南已有家庭群聚及疑似無症狀傳染者，因此，至明（15）日起，將河南及浙江兩省，列為一級疫情流行地區；除上述兩省外，湖北省及廣東省已列為一級流行地區，中國大陸其他省市（含港澳）則列為二級流行地區。

依據指揮中心規定，若民眾是從一級疫情流行地區返台，就必須入院進行隔離，經檢驗兩次為病毒陰性後，才能解除隔離、出院。若是從二級疫情流行地區返台，則需進行自主居家檢疫14天，若期間私自外出「趴趴走」，將可開罰15～30萬元。

值得注意的是，日本近期陸續發生感染源不明個案，可能已出現隱性社區傳播，指揮中心表示，因此即日起提升旅遊疫情建議至「第一級注意（Watch）」，民眾應遵守當地一般預防措施。

指揮中心表示，國內目前約有2萬人需要居家隔離（檢疫）。為適時提供民眾居家隔離（檢疫）期間之心理諮商及協助，衛福部護理健康照護司特別招募護理專業志工，截至目前已經542人報名，並依指揮中心指派任務啟動疫情關懷Call Center，自今日上午8點半起，已於衛福部一樓提供電話關懷。

指揮中心統計截至昨（13）日，台灣維持18例確診案例。除首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。目前確診個案之接觸者尚有354人持續居家隔離，其中19人有症狀已通報（13人陰性已排除、6人檢驗中）。另2月3日晚間自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，尚有2人隔離住院中，其他244人於集中檢疫場所密切健康監測。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診63,670例感染個案，較昨日新增4,909例，累計至少1,370例死亡。除台灣之外，國際間累計565例確診病例，分布於26個國家／地區；病例數以國際運輸工具（日本鑽石公主號）218例、新加坡58例、香港53例、泰國33例及日本30例為多；病例中3例死亡，分別為日本、香港及菲律賓各1例。

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