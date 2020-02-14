改編自療癒系作家肆一的同名散文作品，由曹佑寧、陳妤、林映唯等人共同演出的校園純愛電影《可不可以，你也剛好喜歡我》，目前因為新冠肺炎影響，電影多透過網路宣傳，陳妤就說自己現在出門都會戴口罩，但沒想到即使戴上口罩，路人的回頭率依舊超高。

因陳妤演出夯劇《我們與惡的距離》的「李大芝」，累積不少知名度，這陣子她發現戴著口罩走在街上，反而不停被路過的民眾認出來，都喊她李大芝、對她揮手，讓她很開心但也覺得很意外，「我突然想到，可能是因為我在《我們與惡的距離》中有很多戴口罩演的戲，都讓觀眾留下印象，現在比起我以真面目示人，戴上口罩竟然讓更多人認出我了。」

個性開朗的陳妤透露自己是個勇敢追愛的大膽女孩，真的有喜歡的對像，一定會鼓起勇氣告白，而恰逢情人節，電影也推出多項線上告白活動，電影片名讓有情人們可以在FB上展現心意，只要分享一張由電影主演合組的九宮格愛心圖，便有機會獲得「可不可以擁抱香皂組」，不但讓人洗香香心情好，更是抗疫重要必備工具。電影3月12日上映。

片中曹佑寧（右）對林映唯告白。（華映提供）

(中時 )