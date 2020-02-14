香港電影《麥路人》集合金馬影帝郭富城與香港天后楊千嬅合作演出，由新銳導演黃慶勳執導，劇情聚焦在一群無家可歸的流浪漢上，故事特獨且角度犀利，獲得香港金像獎最佳影片等10項提名，讓郭富城再次強力問鼎影帝寶座，他為戲改頭換面演出生活中的失敗者，演技更見豐富層次，成為本屆影帝大熱人選。

郭富城這回一改巨星華麗面貌，演出社會底層小人物，他透露一看到劇本便感到十分驚豔，「我看到劇本大綱就決定要演出了，特別告訴經紀人沒有任何條件就是一定要演。」他覺得流浪漢的題材是世界性的問題，「全世界都有露宿街頭，無家可歸的人，他們都可能睡在公園或橋下，我覺得以這個題材，在世界都可以獲得共鳴，非演不可。」而楊千嬅也只思考了15分鐘便決定接演，可見劇本深獲兩大演員的肯定。

天王郭富城在片中一改造型，化身社會底層小人物。（華映提供）

香港金像獎公布入圍名單後，郭富城說：「好開心知道《麥路人》有金像獎的10項提名，對劇組來説一定是好大的鼓舞。大家用心拍了一部關心社會議題的電影，很不容易。這次得到10個提名，證明大家所付出的努力是值得，不過，我和劇組會以平常心面對，當下最希望世界早日平安。」

《麥路人》去年入選了東京國際電影節的「亞洲未來」單元，從國際開始累積好口碑，電影也入選了倫敦東亞電影節，郭富城不但是影展的「焦點影人」，更以《麥路人》拿下最佳男演員的殊榮，今年亦獲選為澳門國際電影節閉幕片。電影預計今年上映。

(中時 )