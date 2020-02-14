林哲熹在恐怖片《女鬼橋》中不僅大膽率眾夜衝撞鬼現場，更周遊兩女險釀悲劇，這回他挑演出戰負心漢，夾在嚴正嵐與張寗之間釀感情事件，電影劇組在情人節之際特別呼籲，「男友們請注意，請勿承諾做不到的事情，小心女友變臉當場比女鬼還恐怖！」

林哲熹飾演一個分手優柔寡斷的的男大生，造成誤會是腳踏兩條船的花心男，和嚴正嵐演出熱戀中男女朋友，上戲前為了培養銀幕化學效應，兩人也特別相約聊天畫畫，讓彼此之間更了解對方，也取得相互的信任。

片中林哲熹（右）和嚴正嵐熱戀中。（傳影提供）

雖然拍片時間不長，但林哲熹還是拍得非常辛苦，其中一場戲他需要拍攝各種奔跑角度，足足跑了一整個晚上，中間甚至還扛著攝影機跑步，但他表示另外一場戲，和他一起對戲的嚴正嵐更是辛苦，要待在一個充滿煙霧的密閉教室裡徹夜拍到凌晨，便大展義氣在旁邊等女方拍完，讓嚴覺得「揪甘心」。

林哲熹也分享，他其實很害怕看恐怖片，這次會演出是因為想挑戰沒拍過的類型、挑戰沒做過的事，他說：「劇組還特別請了一位很厲害的宗教顧問，讓我覺得很安心。」電影27日在台上映。

(中時 )