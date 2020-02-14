新冠肺炎疫情衝擊航空業，華航昨宣佈主管減薪10％後，今再傳出要員工休無薪假。華航澄清，公司鼓勵員工規劃請休既存的特休假及補休假，並在公司現有的事假及留停制度下，配合員工需求放寬條件由同仁自主申請「特殊事假與放寬留職停薪」，毫無強制性，同仁申請後需經由公司審核同意方得實施，強調並非實施無薪假措施。

華航指出，「特殊事假」及「放寬留職停薪」實施日期自2月16日起至6月30日，不影響考績及各類獎金計發；「特殊事假」年資照計，勞、健、團保繼續加保。

(中時 )