日本厚生勞動省決定讓目前停靠在橫濱港的鑽石公主號郵輪上的隔離乘客下船。優先讓80歲以上老人、有高血壓等基礎疾病的旅客、簡易結果為陰性，以及沒有窗戶房型的旅客提前下船繼續隔離。

日本政府要求鑽石公主號全船乘客和員工在船上隔離至19日，不過隔離期間鑽石公主號確診案例不斷增加，目前已累計至218人。

綜合日媒報導，13日日本厚生勞動省宣布讓船上隔離乘客提早下船隔離，其中80歲以上老人、慢性疾病患者和住在沒有窗戶艙等的乘客，經過採檢結果為陰性，可優先下船。並前往日本政府在埼玉和光市準備的住宿設施繼續隔離，預計需繼續隔離至19日為止。

如果旅客病毒檢測為陰性，且本人同意的話，可下船安置到日本政府準備好的場所度過潛伏期，但若乘客和確診旅客有密切接觸，則不能提前下船。

公主郵輪也發布聲明表示，日本厚生省所提供的陸上隔離所將實施3大措施，包括設有獨立房間與浴室、隔離場所只提供處方籤藥物、隔離所只提供日式便當，無法配合飲食喜好。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)