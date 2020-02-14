現今網路購物非常頻繁，有些商品到貨後會寄簡訊通知領取，不過近日卻出現了「查收快遞」的簡訊詐騙，一名網友點開簡訊內的網址後，竟開始收到一筆又一筆的代收帳單，讓她嚇得趕緊到電信門市處理。

一名女網友在臉書《爆怨公社》PO文表示，自己差點發生電信費用爆增的情形，原因是她收到了一封簡訊，內容用簡體中文寫著「快遞已郵寄，請您及時查收」，並附上一串網址，她因為好奇點進了網址，「先是跳出Google網頁，後來感覺怪怪跳出，之後我們螢幕上面出現一個奇怪的圖案，關不掉」，於是原PO再度點開簡訊網址，「後來不管它，莫名一直跳出這個簡訊出來，簡直像是受了詛咒，瘋狂的跳不停」接著帳單竟開始一筆一筆進來，「先是一筆70，後來慢慢狂增加，最高3290」。

（圖／翻攝臉書爆怨公社）

原PO趕緊衝到電信門市想了解情況，並在途中打電話給客服，關掉所有付費系統，抵達門市後，帳單費用已暴增至將近5000元，所幸電信業者願意協助處理帳款，才讓她鬆了口氣。原PO提醒大家要提高警覺注意簡訊詐騙，同時也要提醒家中拿智慧型手機的長輩，「發現奇怪的簡訊真的不要好奇打開」，而這次經驗也讓她直呼「上一次當，學一次乖。」

網友看完貼文後，紛紛在底下留言，「詐騙真的防不勝防」、「昨天也有看到，好險沒有點進去」、「看到無關的、莫名的簡訊都直接刪除。」

(中時電子報)