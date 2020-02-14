台南大員皇冠假日酒店開幕甫2年即已獲國際五星級酒店認證的肯定。（台南大員皇冠假日酒店提供／洪榮志台南傳真）

IHG洲際酒店集團在台唯一的皇冠假日酒店品牌台南大員皇冠假日酒店，開幕2年已獲國際五星級酒店認證的肯定。該酒店新任總經理陳裕仁近日正式履新，首要任務除主動改變、主動出擊，擦亮皇冠假日酒店的品牌價值外，也訴求Lifestyle模式，融入屬於在地台南安平的生活方式。

年僅45歲的陳裕仁，原任職於洲際酒店集團台灣區域銷售部業務總監，主要負責將洲際酒店集團旗下的各大品牌酒店的行銷業務，以及優悅會、商悅會方案推廣給台灣的企業，透過跨國整合創造台灣旅遊市場的活絡。2007年澳門博弈觀光起飛時，陳裕仁也曾分別在威尼斯人拉斯維加斯、普拉佐、威尼斯人澳門度假酒店、金沙城中心、新加坡濱海灣金沙和澳門巴黎人等公司擔任銷售業務經理，擁有相當豐富的業務經歷。

總是笑臉迎人、充滿活力的陳裕仁，外表帥氣陽光，勘稱台南五星級酒店最年輕的型男總經理。他將憑藉卓越的領導力、創造力與行動執行力，帶領台南大員皇冠假日酒店樹立新風氣與新精神。

陳裕仁認為，「員工開心服務，客人才會滿意；鄰里和睦，企業才能永續」，所以要創造一個幸福快樂的工作環境，解決員工在工作上問題，自然能夠讓員工發自內心，以開心熱情的態度服務顧客；同時，顧客在一個設備完善且舒適的旅宿環境中，透過感動服務獲得超乎期待的顧客滿意，如此才能真正成為「客人摯愛的傑出酒店」，拓展國際視野，共同迎接來自全球各地的旅客。

另外，社區鄰里的友善互動也很重要。陳裕仁強調，企業在追求獲利與績效時，也必須兼顧企業的社會責任，從鄰里友善為出發，因地制宜結合社區文化、生活體驗，透過資源整合，讓酒店與社區之間產生相互依存的關係，創造企業永續經營與帶給社會正面的影響力。

隨著保護地球的友善消費意識崛起，低碳環保也是企業該努力的方向，陳裕仁表示，酒店將積極推動節能減碳的作為，從設施設備的節能、資源的回收，再到食物採購、環保材質運用，以及推出環保住房、環保會議、環保餐飲等專案，希望倡導低碳消費，進而逐步引導顧客人養成良好的綠色消費習慣，並強化公益慈善活動的結合，真正落實企業社會責任。

(中時 )