因應新冠肺炎，高雄市各早療中心及據點不敢大意，老師們在療育課程設計運用巧思，將洗手、個人衛生習慣、健康促進等內容融入繪本教材課程，希望讓孩子養成良好衛生習慣，打造強健抵抗力來面對傳染性疾病。

為照顧0至6歲發展遲緩與身心障礙兒童，早療中心工作人員每日清早，即投入環境清潔消毒，將教室空間、教具輔具、扶手、門把等用酒精進行擦拭，更善用戶外陽光，進行曝曬殺菌，並備好額溫槍、乾洗手液等迎接上課的孩子。

老師們加強每天的環境與用物清潔消毒頻率，空間保持通風，孩子下課後，除了用漂白水，也定期推著醫療級的紫外線消毒燈進行教室內全面消毒。

社會局兒福中心表示，除管控進出早療中心人員，每天也密切注意孩子的精神狀況、食慾、活動力、體溫、洗手等情形，監測並緊盯著孩子在機構內的情形，期待透過這樣的努力，為孩子的照顧與健康把關，為防疫守住這一道防線。

(中時 )