唐寶寶認真做皂。（戴上容攝）

唐氏症基金會製作的「花漾玫瑰皂」手工皂。（戴上容攝）

西洋情人節適逢新冠肺炎延燒，勤洗手是防疫關鍵，業界訂購2000顆由唐氏症基金會製作的「花漾玫瑰皂」手工皂，唐氏症基金會副執行長周美汝表示，感謝業界以行動支持唐寶寶，也期盼收到玫瑰皂的民眾能從恐懼中放鬆，感受生活的甜蜜。

唐氏症基金會設立之天生我才-小型作業所，培養唐寶寶和身心障礙青年們製作手工皂。周美汝表示，情人節應景的玫瑰皂是小作所的技能展現，也是實際的收入來源，目前全台的大學及中小學都已經延期開學，協會多間小作所、庇護工場、公托中心仍照常規律運作。

基金會董事長林正俠補充，小作所是唐寶寶的第二個家，除了培養工作技能、生活自理的能力，機構同時會向父母宣導衛教知識，協會首要目標是穩定各機構的運作，才能穩定一個家庭的功能，進而帶來穩定的社會。不過他也特別強調呼籲所有特殊兒童的父母，由於可能會比一般人更常往來醫院，一定要確實做好防護及清潔，保護自己也保護他人。

林正俠指出，現在因為疫情的緣故，大家都對衛生環節更重視，像是我們的小作所平時就有教導孩子們正確清潔的觀念，而所有進門的訪客，也一定會先經過酒精消毒洗手、量體溫的關卡才能放行。

(中時 )