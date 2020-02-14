民眾於公園中尋找「來新北，玩公園」LOGO，與自己想陪伴的對象一起合照打卡上傳，即可參加電影票抽獎（戴上容攝）

新冠肺炎使寒假延長，許多家長為孩子健康著想又想省荷包，共融式遊樂場成孩子「放電」為最佳選擇，新北市翻新許多公園，打造成為全齡、共融或特色遊戲場，大、小朋友都能一起玩公園，另特別於情人節推出了打卡送電影票活動，讓小孩開心、人人甜蜜。

新北市農業局推薦，近日甫啟用的位於新北市八里渡船頭公園「彈塗魚」主題公園，內含彈跳區、樂活體健區、沙坑、浪型攀岩牆及旋轉鞦韆等設施，並以水底場景地墊、木屑和人工草皮等鋪面成為新地標。

此外三重區新北大都會公園是不錯選擇，繼幸運草溜滑梯、辰光橋之後，又推出瀑布滑草場、幸福小火車和60隻羊咩咩裝置藝術，還有去年剛開放的「鴨鴨公園」共融式遊具，讓孩子可以盡情放電。

民眾可先於「新北市農業局-稼日蒔光FB粉絲專頁」置頂貼文中，找出已啟用的18座全齡特色共融公園，並實際於公園中尋找「來新北，玩公園」LOGO，與自己想陪伴的對象一起合照打卡上傳「農業局-稼日蒔光」FB粉絲專頁，即可參加電影票抽獎活動，活動時間自即日起20日止。

農業局補充，新北市政府去年4月共同推動「公園特色共融或全齡化改善計畫」，經綜合考量評估，預計109年底完成至少40處特色共融遊戲場及1處全齡化示範場域，未來將持續提供市民更完善且多元的公園休憩空間。

(中時 )