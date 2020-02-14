中信兄弟自 2018 年入駐臺中洲際棒球場以來，持續為球迷打造一個有歸屬感的主場，今年度6搶1奧運棒球資格賽也將於洲際球場進行，故中信兄弟球團自去年球季結束後即開始整修工程，希望能在今年開季讓球迷有更好的觀賽體驗。

中信兄弟球團規劃了 2020、2021 兩年計畫來改善球場設施，預計今年開季前完工部份包含場館外觀、球員使用區域及場內空間優化三大區塊。場館外觀方面，參照國外球場經驗將統一球場的視覺色調，將場內外空間以兄弟球迷熟悉的黃、藏青為主軸來打造兄弟全主場。

洲際球場室內牛棚轉向。（中信兄弟提供／鄧心瑜傳真）

另外去年將本壘後方護網更換為隱形護網後廣受好評，今年也將把一三壘側應援舞台後方的護網更換為隱形護網，讓球迷們有更好的看球視野。

球員使用區域部份，與球隊討論後將會從室內牛棚及打擊練習區開始著手。室內牛棚將加強照明及重新更換護網，並鋪設人工草皮。此外避免室內練習過於悶熱，也加裝空調系統；於此同時架設攝影機便於讓教練掌握投手練習狀況。球員通道以及球員準備區域之地墊，依據球員需求做更新，讓選手準備比賽無後顧之憂。

場館空間部分，2019 年改善了觀眾席空間廊道，2020 年將改善 3 樓空間；同時也會改善 1 樓售票處還有 2 樓出入階梯處的照明，方便球迷進出場。此外，一樓也將增設兄弟展覽館(名稱暫定)；場內服務區域方面，球迷服務中心會移往接近一壘出入口位置方便球迷朋友洽詢；新的 DJ 台及應援區，也會在球季中陸續完成與大家見面。

(中時 )