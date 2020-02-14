旭然國際（4556）因農曆春節工作天數少，今年1月合併營收2,537萬元，比去年同期的3,877萬元，年減34.55％，面對大陸「新冠肺炎」疫情，旭然正調配台灣雲科一、二廠提升產能，因應外銷客戶訂單，整體在手訂單狀況，並沒有受到影響，可望在大陸昆山廠未來依規定復工之後，儘速安排出貨，遞延訂單逐步認列，將有助於帶動產能稼動率回升。

旭然14日表示，第一季向為傳統出貨淡季，受惠集團持續積極拓展半導體暨電子、食品、化學等產業液體過濾接單表現，除帶動1月品牌液體過濾產品良好銷售動能，進一步推升集團在手訂單持續成長。

旭然表示，近期，大陸昆山廠受到「新冠肺炎」（COVID-19）疫情影響，延後復工，旭然已向當地政府提出復工申請，後續將依當地政府核准後復工，並同步及時與客戶密切聯繫，協調後續出貨時程。

旭然說，旭然同時調配台灣雲科一、二廠提升產能，因應外銷客戶訂單，整體在手訂單狀況不受影響，可望在大陸昆山廠未來復工之後，儘速安排出貨，遞延訂單逐步認列，將有助於帶動產能稼動率回升。

展望2020年第一季，旭然指出，雖適逢農曆新年、以及大陸延長復工期間，使得工作天數較少，影響整體營收表現，旭然仍持續採取多元產業領域銷售拓展、完產品牌液體／氣體及UV紫外線過濾產品線布局、積極開拓過濾耗材使用量大的PCB、海水淡化、以及再生水廠等接單契機，致力帶動品牌在全球工業過濾市場占有率的提升，並積極推動集團全球生產布局計畫。

旭然表示，目前越南新廠興建進度符合預期，可望於2020年下半年步入量產，並創造良好營收貢獻，深化東南亞、歐洲、美國地區接單表現，挹注集團未來營運良好成長動能。

(工商 )