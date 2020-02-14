為了對抗新冠肺炎疫情，餐飲集團為了讓消費者用餐更安心，紛紛加強防疫措施。其中，王品（2727）集團推出「安心專案」，全面防疫提供顧客安心的用餐環境，王品還拍攝「王品用心、您最安心」防疫影片，近期在社群平台成為熱門討論話題。

此外，為提倡正確的消毒習慣、加強消費者防疫觀念，即日起，凡到王品集團旗下20個指定品牌的全台門店用餐，並出示「王品用心、您最安心」影片，就可獲得指定優惠。

包括王品牛排2／17～2／29消費套餐並分享影片，即贈價值495元的「香煎鮭魚佐干貝」1份；藝奇平日消費2客「新日本料理套餐」享套餐88折。王品集團表示，也希望消費者共同響應活動，選擇確實做好消毒防疫的餐廳，情人節也要出門透透氣，在安心的環境與情人共度「特別的日子」。

王品集團進一步表示，自身防疫要到位，環境清潔是重點，王品在兩岸同步推出「安心專案」安定消費者信心，全體門店人員，包含大廳服務、內場主廚在每天營運前，落實執行量體溫、戴口罩、勤洗手等消毒程序，服務同仁在胸前配戴「今日體溫表」，確保「溫度看得見、用餐更安心」，每60分鐘定時以酒精消毒，在消費者入座前，座位區都以75％稀釋酒精消毒完成。

(工商 )