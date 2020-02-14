對抗疫情蔓延，每個人維持健康、提升自身免疫力才是上上策，其中，吃對的、有用的食物，對於個人營養來源相當關鍵。瑞銀驗證實驗室（Evidence Lab）指出，「真正的」個人化營養產品，即根據個人的體內微生物群和遺傳特徵，正確認識個人營養狀態及食物選擇，將是重要關鍵。

各界追溯此次新冠病毒來源，不排除當地民眾吃野味、尋特殊養份有關。在科學如此發達的現今，一般消費者對於天然及有機產品的關注度早已提高，近期植物性產品也成長迅速，瑞銀驗證實驗室認為，單是觀察全球食品產業這20年來的面貌、生態，都可以看出已然發生巨大改變，主要就是為了因應高齡化的消費族群、更加重視個人健康的民眾，「個人化營養」已成為重要發展趨勢。

每人每日所需的營養不盡相同，依照個人情況調整食物的選擇，瑞銀認為，可能會是食品產業的下一個「重大破壞式」創新因素，這項個人化營養（Personalized Nutrition）市場的潛在商機，在未來20年場將高達640億美元，不容小覷。

瑞銀驗證實驗室（Evidence Lab）全球創新研究專題《未來食物》系列報告，近日發表最新成果，針對食品產業價值鏈中的個人化營養（Personalized Nutrition）議題，進行深度評估。

對於個人化營養的全球市場商機規模估測，瑞銀的基本情境，第一階段預估2025年的總值將達13億美元，第二階段把時間拉長來看，估計及至2040年將達640億美元。

惟，該研究團隊仍保留區間，例如及至2025年間的市場規模，保守可能僅8億美元、樂觀則可能到35億美元，最終取決於相關企業對現階段兩個最普遍的應用障礙，即1. 價位偏高，2.缺乏有效的實徵證據，能否找到解決方案。

(工商 )