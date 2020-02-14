統一中小基金經理人林世彬表示，台股反應新冠肺炎疫情利空的最恐慌時期已過，中國為防止疫情擴散，仍執行省城或小區封閉管理及人員隔離，影響製造業與消費活動，隨著10日起人員陸續返回工作崗位，產線分批開工，產能漸恢復，最壞情況已過，買盤漸次回籠，上證綜合指數從最低點反彈逾8％，台股加權指數也反彈逾6％。

林世彬指出，相較於17年前的SARS，爆發之時並不知道疫情何時會結束，也不知道何時可研發出防治藥物，但現在全球醫療進步，在疫情控制及治療上都相對有經驗，經各國努力研發疫苗與解藥，目前已發現可望對抗這次新型冠狀病毐的藥物，進入臨床實驗階段，後續只要疫情不再擴散，供應鏈恢復正常，預估2月下旬有機會出現補庫存需求，甚至第二季可望淡季不淡。

投資方向上，林世彬表示，經歷此次疫情後檢視產業中長期趨勢，廠商在製造、生產管理等環節會更積極導入網路與工業自動化，甚至建置智慧工廠，帶動5G、AIoT、自動化等需求將會加速，相關族群長線看好。

(工商 )