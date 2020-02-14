受新冠肺炎疫情升溫衝擊，全台戲院生意受衝擊，連帶票房也大受影響，原本預計於27日上映的《杏林醫院》，由於片中更涉及醫療糾紛等恐怖情節，電影公司擔心影響目前醫療士氣，因此決定將延後上映。

在最新釋出的電影片段中，可以見到主演朱芷瑩化身護士，接到來自律師的電話，向醫生護士提出醫療訴訟，導致朱神情低落，鬱鬱寡歡走向絕路，驚悚氛圍營造出極大壓迫感，讓人不寒而慄。也正因為這些橋段過於敏感，涉及醫療糾紛與恐怖環節，在目前防疫時期不宜播出，雖然上映延後，但仍搶先曝光多張劇照，讓觀眾感受電影詭異氣氛。

近來作品多產的林柏宏，在片中飾演道士之子。（海樂提供）

《杏林醫院》由金馬獎最佳男配角林柏宏以及太保、朱芷瑩、洪曉蕾主演，太保更在近日公布的香港金像獎中，再次以《叔．叔》提名最佳男主角，這次在片中則飾演法師，帶領尋親者踏入鬼醫院；林柏宏今年還有奇幻愛情國片《怪胎》即將上映，五月也準備投入何蔚庭導演新片《青春弒戀》。

電影發布延期公告。（海樂提供）

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