新冠肺炎疫情重創台灣旅遊觀光及航空相關產業，桃園國際機場旅客數及航班大量減少，航空公司及免稅商店、美食街等業績受到衝擊，交通部長林佳龍於今（14）日上午前往桃園機場，關心第一線工作人員，為大家加油打氣，感謝大家面對疫情仍不畏辛勞，在國門堅守崗位，持續提供最優質的服務。

機場美食街因防疫生意大受影響，林佳龍前往了解並表達關心。（圖／桃園機場公司提供）

林佳龍由航政司司長葉協隆、機場公司董事長王明德、總經理林祥生等人陪同，先後視察桃園機場第二航廈出境大廳航空公司報到櫃台、美食街及免稅商店等地點，面對面聽取業者心聲及交換意見，也親向第一線服務人員致意打氣。由於適逢西洋情人節，林佳龍也特別致贈玫瑰花給大家。

林佳龍部長勉勵機場免稅商店第一線工作人員，並與大家合影。（圖／桃園機場公司提供）

至於航空相關產業最關心的紓困及振興方案，林佳龍在機場也表示，交通部將針對航空產業有關的航空公司與業者提供近42億多的補助，包括航機降落費、土地場站租金、商業業者權利金都會通盤考量，予以減免，而且沒有門檻限制。而因紓困造成的相關減收，也將與機場公司的營收業績分開。

適逢西洋情人節，林佳龍特別致贈第一線人員玫瑰花，提醒大家防疫很重要，但還是要用健康心態過正常生活。（圖／桃園機場公司提供）

另外，林佳龍也承諾會請相關單位針對商場業者下游承租店家的補貼，以及振興抵用卷是否適用機場免稅商店研擬可行性。林佳龍說，交通部會全力做好紓困，也期望待業者趁此時期做好轉型升級、培訓人才、強化競爭力的工作，待下半年疫情過去後，觀光、旅遊產業能大舉反彈，創造更好業績。

林佳龍向機場服務台工作人員表達感謝之意。（圖／桃園機場公司提供）

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(中時電子報)