台中市南區日前發生1家5口疑因使用熱水器發生一氧化碳中毒，緊急送醫救治，為避免類似悲劇發生，台中市消防局指出，「109年補助一氧化碳中毒潛勢場所燃氣熱水器遷移或更換」，即日起開放申請，補助共計1482戶，額滿為止，每戶最高補助3000元、1次為限，民眾儘快提出申請。

「通風就對了！」台中市政府消防局提醒，使用燃氣熱水器，若裝設於室內，或裝設於加裝窗戶的陽台，只要裝設方式不當，即可能發生一氧化碳中毒案件，應保持環境通風，並建議分段使用熱水器，避免一氧化碳蓄積，造成中毒危險。

消防局指出，一氧化碳無色、無味，中毒後的癥狀不易被察覺，若家中同時多人出現「感冒」或「食物中毒」現象，如疲倦、頭暈、噁心、嘔吐、胸痛及四肢無力等，應警覺是否為一氧化碳中毒，應先關閉熱水器，再開啟門窗通風。

消防局呼籲，民眾於家中安裝熱水器做到5原則，避免一氧化碳中毒危險，環境要通風、選擇合格的標示、使用正確型式、採安全的安裝及要注意平時檢修。家中熱水器安全有疑慮，可撥打119，申請消防局「反碳風水師」服務，消防人員將前往民眾家中檢查熱水器是否安全。

(中時 )