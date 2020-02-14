武漢肺炎疫情肆虐，對遭到檢疫隔離、被困在郵輪鑽石公主號（Diamond Princess）上的旅客來說，今年的西洋情人節與眾不同，只能將就打發、苦中作樂。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

目前停靠日本橫濱港的鑽石公主號娛樂主管娜塔莉（Natalie）一身紅色洋裝，綁著紅色髮帶，在推特上張貼一支情人節影片，試著提振大夥兒士氣。

娜塔莉說：「我只是想和大家報個平安，告訴大家，我們全體都在船上堅持著，一切安好，像一個大家庭一樣聚在一起。」

與結褵21年的妻子在船上共度情人節的57歲乘客史密斯（Matt Smith）說，這裡並非他們慶祝情人節的首選地點。

他告訴法新社：「結婚21年的老夫老妻了，我們不會大肆慶祝，但以往我至少會給凱薩琳（Katherine）寫張卡片。」

他還說：「我想她對我們現在的環境有點失望，臉書（Facebook）今天早上還提醒我，3年前的這天我們是在拉斯維加斯（Las Vegas）過的。讓人感覺更糟了！」

史密斯說，船公司特別提供「情人節早餐」給船上乘客。

他表示，工作人員將餐點送上門時表示這是「特別早餐」，他們才想起今天是什麼日子。

「水煮蛋、香腸、炒蘑菇，不懂這有什麼特別的。」

晚餐菜單則保證會提供多道特別餐點來慶祝情人節。

晚餐以「邱比特酪梨鮮蝦沙拉」作開端，接著是「日式情人節鮮蝦佐米飯和時蔬」。

主菜是經典法式紅酒燉雞佐馬鈴薯泥和時蔬，以及「情人節當日驚喜甜點」。

香港女乘客黃雅麗（Yardley Wong，音譯）推文寫道：「我要點紅酒燉雞，謝謝。」她持續在推特上分享受困期間的船上點滴，包括她如何安撫年幼兒子，獲得不少網友關注，儼然成為另類網紅。

她也張貼6歲兒子畫的情人節圖畫，上面寫著「堅強點，鑽石公主號我們與你同在」。

另有乘客剪下心形紙片，貼在門上給船上工作人員看，上面寫著「謝謝你們一切的努力」及「謝謝你們照顧我們」。

(中央社)