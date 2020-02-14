台股受到新冠病毒疫情衝擊，加權指數在2月3日盤中創下最低點11138.03點，之後隨著中國股市及全球股市反彈至今，2月14日收11815.70點，兩週時間總計回彈677.67點，彈升幅度6.1%，各類股分類指數漲幅前三名依序是電子零組件、半導體、資訊服務類股，漲幅8%～6%。

統一中小基金經理人林世彬表示，台股反應新冠肺炎疫情利空的最恐慌時期已過，中國為了防止疫情擴散，仍在執行省城或小區的封閉管理以及人員隔離政策，影響製造業與消費活動，隨著10日起人員陸續返回工作崗位，產線分批開工，廠商可以客觀評估產能恢復情況，最壞的情況已經過去，買盤漸次回籠，中國上證綜合指數從最低點反彈逾8%，台股加權指數也反彈逾6%。

富蘭克林華美投信認為，短線上游供應鏈受疫情影響，仍待時間確認誤工情況，使部份產業產能暫停，現階段無法關注需求端，建議持續觀察供應鏈的復工情況，彈性調整持股配置、並逢低分批布局。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，目前已經知道中國生產製造的廠商，由於停工與復工狀況延遲，造成出貨與供貨問題，對全球消費市場將造成不小的影響，連帶拖累經濟表現。而現階段上游半導體等產業權值股較不受衝擊，部分廠商先前已將產能移往東南亞等地，則相對影響有限。

林世彬指出，經各國努力研發疫苗與解藥，目前已發現可望對抗這次新型冠狀病毒的藥物，進入臨床實驗階段，後續只要疫情不再擴散，供應鏈恢復正常，預估2月下旬有機會出現補庫存需求，甚至第二季可望淡季不淡。

投資方向上，林世彬表示，經歷此次疫情後檢視產業中長期趨勢，廠商在製造、生產管理等環節會更積極導入網路與工業自動化，甚至建置智慧工廠，帶動5G、AIoT、自動化等需求將會加速，相關族群長線看好。郭修伸則點名看好：半導體、無線網通、光通訊、人工智慧AI、物聯網、車用電子、資料中心等，而非電子類則看好如醫材、自行車、自動化機械等類股，皆具表現空間，建議應理性觀察，並逢低分批、擇優布局。

(時報資訊)