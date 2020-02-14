去年四強賽飲恨不敵南山，最終三連霸夢碎的普門，今天在「微笑女孩」陳芷英的領軍下發動15比4的猛烈開局攻勢，同時也打得衛冕軍措手不及，無奈卻是後繼無力，南山靠著老將陳昱潔與李柔妤聯手吹起反攻號角，最終以83比72逆轉擊敗普門，報了預賽落後之仇，8強複賽5戰全勝率先拿下4強門票。

連續拿到105與106學年度HBL女子一級后冠的普門，去年四強賽碰到實力強勁的南山，在三分線26投僅中3的嚴重失靈情況下，59比77慘敗，魂斷三連霸的路途上。

普們本季捲土重來，預賽5戰全勝，8強複賽先斬陽明，陳芷英狂拿35分，次役普門爆冷敗給滬江，陳芷英33分無力回天；接下來對上永仁和永平，陳芷英打得相當穩健，帶領小學妹們奪得勝利。

經過1天休兵喘息後，普門在今天迎戰宿敵南山，雙方在預賽最後一戰交手過，普門79比78逆轉勝，陳芷英勇冠三軍攻下全場最高24分，外加9籃板、3抄截、4阻攻，是普門能夠一雪前恥的最大功臣。

此役，南山雖然重點看管陳芷英，但普門老將李宜樺和上賽季新人后連文鈴挺身而出，兩人聯手砍進3顆三分球，首節24比12領先。

次節，陳芷英發揮在禁區的靈活腳步連投帶罰攻下5分，但南山也非省油燈，陳昱潔與和李柔妤攜手吹起反攻號角，將落後分數縮小至5分差距，普門教頭廖哲毅緊急喊出暫停布署最後一擊進攻機會，可惜未能奏效，半場結束40比35續保領先優勢。

易籃再戰，呂佳諺三罰俱中，林品妤外線跳投得手，南山憑藉11比0攻勢逆轉戰局，反以53比46超前，並且一路拉開優勢，普門無力追趕，南山在經過一場三溫暖的洗禮之後，逆轉擊敗了強敵普門，也為衛冕之路奠定了最佳基礎。

(中時 )