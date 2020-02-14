八中小企業擴大投資 規模約25億元 17:302020/02/14 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資臺灣事務所14日召開中小企業加速投資行動方案審查會議，會中核准允坦科技、遠際公司、鎧懋科技、聯旺金屬、聚巨豐企業、門印精機、大恆資源科技、某不具名蔬菜專業公司等八家中小企業，預計擴大投資約25億元。 累計中小企業加速投資行動方案通過143家中小企業投資超過613億元，帶來6,038個本國就業機會。總計投資臺灣3大方案已帶動357家企業投資約8,724億元，創造7.22萬個本國就業機會，後續還有超過80家企業排隊待審中。 (工商 ) #中小企業 #擴大投資 #臺灣 #加速投資 #行動方案 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸工信部出台20條措施 助中小企業復工復產 11:072020/02/10 財經 華南銀行針對小微企業 推出「全民防疫、華銀給力」行動方案 21:142020/02/10 財經 疫情致產業斷鍊 鄭文燦：創新創業辦公室當窗口助紓困 11:562020/02/11 財經 《金融股》一銀啟動紓困方案，助中小企業及個人抗疫 12:332020/02/11 財經 一銀推紓困方案 助中小企業及個人抗疫 18:292020/02/11 財經 一銀推紓困方案 助中小企業及個人抗疫 00:062020/02/12 財經 9月3日南港展覽館2館登場 04:102020/02/12 金融．稅務 紓困良法美意中的魔鬼 04:092020/02/14 論壇廣場 觀念平台－以科技推動綠色供應鏈 驅動中小企業永續發展 04:102020/02/14 產業特刊 中小信保千億保專案 總融資額3月估破千億 04:102020/02/14 金融．稅務 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭無薪假 開放留停 - 財經 陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 - 財經 - 工商 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 無薪假風暴》祭減薪、無新假止血！ 疫情重創航空業 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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