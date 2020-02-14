投資臺灣事務所14日召開中小企業加速投資行動方案審查會議，會中核准允坦科技、遠際公司、鎧懋科技、聯旺金屬、聚巨豐企業、門印精機、大恆資源科技、某不具名蔬菜專業公司等八家中小企業，預計擴大投資約25億元。

累計中小企業加速投資行動方案通過143家中小企業投資超過613億元，帶來6,038個本國就業機會。總計投資臺灣3大方案已帶動357家企業投資約8,724億元，創造7.22萬個本國就業機會，後續還有超過80家企業排隊待審中。

(工商 )

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