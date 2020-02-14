「2020台灣燈會」主展區已在台中后里園區登場，台中各大飯店業者為了爭取旅客入住商機，紛紛推出優惠方案搶客！其中，台中兆品酒店主打「台灣燈會限定專案」，例如雅緻雙人房1,699元起；凡入住「親子房住房專案」以及「台灣燈會限定專案」，每房加碼贈送「主題造型小提燈」。

「2020台灣燈會」主展區自即日起至2月23日在后里森林以及馬場園區盛大登場，副展區在文心森林公園點燈。兆品酒店台中鄰近台灣燈會接駁北水湳停車場僅距離約6分鐘車程，旅客可自由前往燈會停車場，轉乘指定接駁專車至后里主展區，輕鬆規劃賞燈行程。

台中兆品酒店表示，即日起至2月23日止，憑當日館內消費發票不限金額於兆品酒店台中與館內1F大廳與「好運燈籠牆」合影，並打卡上傳FB或IG，即獲得摸彩券1張，有機會抽中豪華家庭房住宿券（價值9,900元）；前100名可現場兌換主題造型小提燈1份。

兆品酒店強調，館內因防範武漢疫情，入住前皆需測量體溫以及手部消毒，館內服務人員皆全程配戴口罩服務，提供旅客安心旅宿以及用餐環境。

(工商 )