台北流行音樂中心表演廳預定今年6月正式開幕，將在16日於表演廳戶外舉辦測試展演，邀請金曲獎得主茄子蛋、療癒女聲小球（莊鵑瑛）以及最新一屆「台北周末音樂不斷電」優勝團隊雨國熱力開唱，活動全程免費。

北流中心表演廳是專為流行音樂演出需求而設計，可容納 5000人以上的專業中大型表演場館，已於去年完工並在 4 月舉辦過一場功能測試；為確保表演廳內外的每一個空間都做好準備，在開館前將持續進行各項測試，週日將測試戶外場地演出人流動線及與周邊區域相互串聯性，邀請民眾前往北流感受音樂的熱情，一起期待未來更多嶄新的音樂能量。

台北市文化局指出，本次戶外演出卡司邀集多組新生代藝人團隊，有療癒女聲小球（莊鵑瑛），小球經歷超過十年獨立樂團，現蛻變成為獨立歌手，將用聲音溫暖現場觀眾、帶給大家勇氣；雨國團名取自臺灣多雨潮濕的氣候特性，將帶來結合迷幻、電子、後龐克等元素的音樂曲風；壓軸則為金曲獎最佳新人獎得主茄子蛋獻唱。

另外，文化局每年會舉辦「台北周末音樂不斷電」的優秀團隊，代表著鼓勵原創音樂、培養潛力新秀的精神；本次特別邀請兩團共襄盛舉，展現台北流行音樂中心成立後，將提供更多新生代歌手舞台、作為巨星孵化器的理念，透過音樂傳達正能量，讓更多人認識國內多元化的好音樂，推廣流行音樂的魅力。

2020 台北燈節期間，北流中心也特別邀請國內多組新秀在東區主燈區南興公園輪番上陣，15日還有一場由優秀團隊鐵擊、厭世少年和美秀集團開唱，遊行活動將由主燈區南興公園一路延伸至北流表演廳戶外廣場，銜接雨國、小球（莊鵑瑛）、茄子蛋的熱力演唱，充分展現臺灣音樂豐沛的創作能量。

(中時 )