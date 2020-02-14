因應新冠肺炎，政府近日宣布計程車駕駛員人數配給口罩，許多駕駛人向市議員陳偉杰陳情，車籍在三芝石門的駕駛竟然被分配到車程要四十分鐘以上的基隆裁決所去買口罩，質疑為何不能就近到蘆洲裁決所，陳偉杰火速反應，盼能維護民眾健康。

新北市交通局也公布新北計程車駕駛人即日起，每20天可到車籍登記的行政區內裁決所購買口罩，一次20片。陳偉杰表示，上午已接到許多駕駛抱怨電話，運將都說路程太遠就不方便去購買，讓市府配給口罩的政策美意打折扣，陳偉杰已轉知市府交通局希望讓裁決所的配置能保持彈性。

陳偉杰指出，三芝石門地處偏遠，醫療資源不夠，像石門就只有一家健保藥局販售口罩，想買還買不到，計程車駕駛人都得自己想辦法在外區購買，市府公布現公布配給口罩，但一看到裁決所地點，車籍在三芝石門駕駛人必須遠到基隆才能買，美意大打折扣。

陳偉杰已將運將的建議轉告交通局，盼局內趕緊協調，讓車籍在三芝石門的駕駛人也可以到蘆洲裁決所購買，此外也反應運將心聲「能配給消毒酒精」，保護乘客也保護駕駛人。

(中時 )