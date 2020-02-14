中信兄弟啦啦隊Passion Sisters有新成員Julie加入，她是中泰混血兒，有深邃的美麗臉孔，再加上原本就有深厚的舞蹈底子，過去也有3年啦啦隊經驗，因此加入後迅速能跟上其他成員腳步。

Julie透露，學了這麼多首，她最喜歡周思齊的應援曲，而PS人氣成員峮峮在一旁則說出一句「神回覆」，「那你知道他都選球選很久嗎？」周思齊有「亞洲選球王」的稱號，上場打擊時選球仔細，因此啦啦隊跳應援時也比較久，峮峮的回覆讓現場哈哈大笑，而Julie則笑著解釋，是喜歡周思齊應援曲的旋律很好聽。

Julie她自小就是舞蹈班出生，還曾擔任周杰倫亞洲巡迴演唱會的舞者，2016年至2018年加入中職啦啦隊行列，分別待過統一獅、富邦悍將。原本有另外的生涯規劃而離開啦啦隊行列，不過在好友峮峮的極力邀請下，Julie才決定加入Passion Sisters。

峮峮表示，「跟Julie聊天過程中知道她還是很喜歡表演，也知道她也還有在接舞蹈類工作，後來主動問她有沒有興趣加入，不過當時Julie顧慮很多，覺得再加入就待第3支球隊了，不過我覺得這沒關係，也時隔一年了，她思考很久才答應我。」

Julie新加入後學舞相當迅速，還時常獲得老師稱讚，Julie也說目前應援曲都學會了，只是還有點不熟悉，相信開季後會越來越上手。

Passion Sisters7.0有新成員加入。（鄭任南攝）

(中時 )