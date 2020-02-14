◎菲禁台人入境 蔡說重話：不能容忍

蔡英文總統今天台灣菸酒公司隆田酒廠酒精生產狀況；被問到菲律賓政府近日基於「一中原則」，禁止台灣人民入境總統；蔡總統表示，「但若基於政治考量，就要請他們三思，因為我們不能容忍這樣的事情，也必然會有相應的處理」；她強調，相關部會都有做好準備，時間到就會宣布。

◎籲讓陸配子女回家 蘇譏馬講風涼話

新冠肺炎疫情延燒，中央12日緊急撤回陸委會宣布的陸配子女有條件來台措施，遭前總統馬英九批「違反《兒童權利公約》精神」；對此行政院長蘇貞昌今前往鶯歌視察口罩工廠時表示，防疫不能有破口，救人應量力而為，尤其掌握過國家機器的人，「應多一點體諒，不要講風涼話」。

◎華航祭無薪假 開放留職停薪

新冠肺炎疫情嚴重衝擊航空業，繼昨天宣佈主管減薪10％後，華航後（16）天啟動無薪假措施，開放員工預先排定，不接受臨時申請。據了解，申請期間自即日到6月底止，每次最多連續申請7天、最多14天，以特休、補休已休畢者為優先，休假期間不給薪資、年資照計。

◎違兒童公約 陳以信點名林萬億踹共

對於未入我國籍的受困境外陸配子女禁止來台政策，國民黨立委陳以信指出，防疫當前，疫情中心指揮官陳時中的辛勞，大家都看在眼裡，人民一定會支持政府嚴格邊境管制，但因防疫來自人性，做法更不能忘記人性。台灣防疫能量雖有限，但陸配子女、外配子女、外籍配偶此時能不能來台，並非只是防疫問題，還有遵守國際條約的義務，政府兩者必須同時兼顧。

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(中時電子報)