口湖鄉道路破損車禍頻傳，雲林縣長張麗善（右四）編列經費整修。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉牛挑灣溪水防道路的路面破損嚴重，交通意外頻傳，雲林縣長張麗善14日前往會勘，發現路面老化塌陷長達1500公尺，其中1000公尺情況尤為嚴重，因此決定先改善成龍橋下游1000公尺路面，工程款約450萬元由縣府自籌。

口湖鄉牛挑灣溪成龍橋至良心橋的左岸水防道路，為湖口村民往來成龍、台子等村落的必經要道，村民反映此路段因年久失修，加上人車往來頻繁，導致路面破損嚴重，村落老人家經常因坑洞摔車甚至發生車禍，希望縣府協助改善。

雲林縣長張麗善14日率水利處長許宏博、新聞處長廖淑玲等相關人員，會同縣議員蔡孟真與口湖鄉公所進行現勘，張麗善表示此路段已30餘年沒有整修，路面凹凸不平，騎機車稍不小心就會摔車，汽車行經時也會加速耗損，有必要立即整修。

一行人沿途勘查後發現路面老化塌陷需改善段落全長1500公尺，其中成龍橋下游1000公尺路面破損尤為嚴重，因全段改善所費不貲，所以先就破損嚴重段進行改善，概估所需費用約450萬元，將由縣府自行籌措。

在地民眾指出，牛挑灣溪水防道路周邊有許多養殖漁塭，漁民每天開車或騎機車行經此路段，有如參加越野賽車，險象環生，縣長張麗善最近忙著防疫，但得知村民的困境馬上到場勘查，並提出解決方案保障人車行的安全，讓大家很感動。

(中時 )