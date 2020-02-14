宗教團體在玉山國家公園天池，拋撒祭拜物品。（保7總隊第6大隊提供／廖志晃南投傳真）

宗教團體在玉山國家公園天池丟棄祭拜物品，警方開單告發。（保7總隊第6大隊提供／廖志晃南投傳真）

玉山國家公園轄內的南橫公路梅山到天池段，因為風災中斷10多年，1月中旬才恢復通車；卻有宗教團體在天池作法祭拜，還將供品丟棄在森林、湖泊中！保安警察第7總隊第6大隊和玉管處聯合稽查，當場開單告發。

保7總隊第6大隊副大隊長陳育晏指出，南橫公路梅山口至天池段1月13日起開放通行，吸引遊客慕名前往欣賞美麗風光，卻發現有宗教團體在天池湖畔舉行宗教儀式，將餅乾、糖果等物品拋撒在森林、湖面上，嚴重影響國家公園環境生態。

因此，警方與玉管處組成聯合查緝小組，加強取締查察，梅山小隊員警於2月13日上午10時，在天池湖畔發現宗教團體祭祀後，隨意將物品丟入湖中或棄置湖邊，影響國家公園環境生態，違反國家公園法，依法裁罰3000元。

保7總隊第6大隊大隊長莊明憲表示，國家公園禁止任意丟棄物品、紙屑，燃放鞭炮、煙火、焚燒冥紙及設置神壇、祭祀設施也是違法行為，將造成環境汙染、破壞生態甚至森林火災，希望民眾一起維護國家公園淨土。

(中時 )