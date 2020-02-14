針對知名分析師稱Broadcom（博通）將退出蘋果5G PA供應鏈，並預估每支5G iPhone的PA（功率放大器）用量由先前的六個下修至一或二個，恐影響穩懋（3105）PA業績；穩懋表示，不對單一客戶評論，維持5G為公司今年最大成長動能的看法，認為除因肺炎疫情的變數無法納入考量外，整體市場對5G PA的需求不變。

針對2019年底市場傳出，博通考慮出售旗下RF（射頻）部門，穩懋總管理服務處總經理陳舜平在日前法說會表示，至今市場未有進一步消息，公司不評論單一客戶，但身為其獨家供應商，即使出售、不論買主是誰，都將繼續密切合作。

然該傳言讓市場聯想，博通可能在蘋果5G新機中出局了。據博通2019年12月公布的展望來看，2020年RF估約24億元，年增看高個位數成長（7～9％），惟分析師認為，若有5G頻段，不該僅如此水準，因此開始出現AVGO會被QRVO取代的聲音，市場也隨之多數下修AVGO 5G頻段的貢獻，主要仍看4G的貢獻。

不過，因博通未來三年與蘋果iPhone零組件有供貨150億美元協議，加上其專注於供應整合n41的中高頻PA，單就博通來說，僅是沒有新增，而非全面退出，雖然在2020年的iPHone 5G新機方面成長有限，但穩懋新增客戶包括QCOM（高通）、Murata（村田）等今年有全年度貢獻。

穩懋強調，5G是今年最大的成長動能來源，總經理陳國樺在日前說會特別點出，5G手機比4G多了更多頻帶，每個頻帶需至少多出二顆PA，若機種導入MIMO技術，頻帶包括n41、n77、n78與n79，PA用量則須至少較4G多出二顆、或甚至五顆，帶動整體PA需求大幅增加（過去4G手機使用PA數量約五至七顆）。

分析師指出，即使博通僅專注於n41，穩懋也將由其他客戶端接到n77、n78與n79頻段訂單；其中，n41、n77為全球運營商主流頻段，而n79雖然不多，但因全球最大運營商中國移動有一個頻段是n79，因此，5G手機將多支援該頻段。

(工商 )