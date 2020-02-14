旭然(4556)受農曆春節工作天數少，1月合併營收達新台幣2538萬元，年減34.5%。旭然說，今年首季受農曆新年減少工作天數及大陸延長復工時間。整體營收表現將受到影響。

旭然積極推動集團全球生產布局計畫，目前越南新廠興建進度符合預期，可望於2020年下半年步入量產並創造良好營收貢獻，深化東南亞、歐洲、美國地區接單表現，挹注集團未來營運良好成長動能。

旭然表示，第一季向為傳統出貨淡季，受惠集團持續積極拓展半導體暨電子、食品、化學等產業液體過濾接單表現，除帶動1月Filtrafine品牌液體過濾產品良好銷售動能，進一步推升集團在手訂單持續成長，近期大陸昆山廠受新型冠狀病毒肺炎疫情延後復工，已向當地政府提出復工申請，後續將依當地政府核准後復工，並同步及時與客戶密切聯繫協調後續出貨時程，調配台灣雲科一、二廠提升產能因應外銷客戶訂單，整體在手訂單狀況不受影響，有望大陸昆山廠恢復復工盡速安排出貨，遞延訂單逐步認列有助於帶動產能稼動率回升。

(時報資訊)