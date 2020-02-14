大陸新冠肺炎疫情未止，揚明光(3504)上半年營運亦受到衝擊，揚明光總經理徐誌鴻表示，大陸新冠肺炎疫情對出貨有嚴重影響，且目前各產品訂單能見度非常低，公司已根據客戶需求及產品獲利調度產線，以降低疫情衝擊。

揚明光今天下午舉行法說會，揚明光全球共有台灣、孟加拉、大陸蘇州廠及昆山廠及日本秋田四個廠區，大陸新冠肺炎疫情延燒，各地方採取小區封閉式管理，並延後復工，讓揚明光上半年營運受到影響，徐誌鴻表示，大陸蘇州廠已於3天前復工，不過返工人員只有20%，昆山廠今天早上當地政府已經來訪廠查核通過，未來兩三天復工會清楚，根據我們連絡員工，符合返工條件的員工人數約30%，由於疫情對出貨有嚴重影響，公司在生產面已開始調度產品線，根據客戶需求緊急程度及產品獲利，部分機種移轉到日本秋田及孟加拉生產。

在供應鏈方面，徐誌鴻表示，上游材料影響比較清楚是玻璃材料，由於供應商在湖北及四川，目前湖北地區開工又延遲，而四川供應商雖然已經復工，但該廠商的協力廠尚未復工，導致材料供應會有影響，公司現有在庫材料初步規算可以支撐到3月中，我們已做最壞打算，轉到其他非在大陸廠商，希望材料在3月中以後不要中斷。

原本揚明光預估，微投光機可望維持去年上半年水準，電視牆及光學元件會比較差，居家安控及3D列印略優於去年同期，車用及立基型AR將明顯優於去年同期，檢測設備開始發酵，至於貨架顯示器則還沒有看到需求。

徐誌鴻表示，由於大陸地區佔公司營收比重約60%到70%，受到疫情影響，上半年狀況看不清楚，能見度非常低，只能說一定會有影響，但影響多少仍在評估中。

(時報資訊)