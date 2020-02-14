新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒，停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，符合「80歲以上老人，且檢疫結果為陰性」的乘客，已在14日下午陸續下船，不過船上仍有多達3500多名的乘客。日前有對澳洲夫妻在隔離期間靠網購打發時間，沒想到最後竟真有「無人機」將2瓶紅酒送到他們手上。

其中一名澳洲籍乘客Dave Binskin，將夫婦倆在船上的生活分享到臉書，為了打發隔離的時間並調適擔憂的心情，他們在網路上找到了紅酒零售商Naked Wines，並訂購2瓶紅酒。原以為貨品會由補給船運送，意想不到的是，Naked Wines竟用無人機直接送到他們的門口。

Dave Binskin指出，船上的警衛看到無人機時，雖露出滿臉疑問，但並沒有上前阻止，最後他也順利收到紅酒，終於可以稍稍緩解被隔離在船上的心情。事後Dave Binskin也將這有趣的經驗分享到臉書上，由於這次網購產品過程相當順利，他也表示，下次打算為妻子網購編織針，幫助她打發時間。

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(中時電子報)